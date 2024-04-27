Кому следует соблюдать осторожность при употреблении арбуза

Нет ничего более освежающего, чем кусочек арбуза в жаркий день. Однако учёные предупреждают, что иногда чрезмерное употребление ягоды может нанести серьёзный вред организму.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Annals of Internal Medicine, эксперты изучили данные трёх пациентов и выявили недооценённую проблему: арбуз содержит большое количество калия. Обычно это не имеет негативных последствий для здоровья, но может крайне негативно сказаться на состоянии людей с хронической болезнью почек (ХБП).

При ХБП у почек снижается способность фильтровать кровь и удалять отходы, в том числе избыток калия. Создаётся опасность накопления, а затем и переизбытка макроэлемента. Поэтому пациентам с хронической болезнью почек рекомендуется ограничить продукты, содержащие калий.