Малышева назвала три продукта для счастья

Курица, индейка и кукурузные отруби являются продуктами для счастья, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что мясо птицы богато триптофаном, который является предшественником серотонина — главного гормона счастья. Как подчеркнули эксперты передачи, до 95% серотонина вырабатывается в кишечнике.

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Курица и индейка богаты триптофаном, из него хорошо делается серотонин. А отруби помогают кишечнику и нашей микробиоте вырабатывать серотонин, — заявил Продеус.

Кроме этого, на уровень серотонина в организме человека влияют физические нагрузки. Врач-офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что простые аэробные упражнения оказывают стимулирующее воздействие на серотониновую активность как на центральном (мозг), так и на периферическом (кровь) уровнях у молодых и пожилых людей.

Ранее нутрициолог Марина Косенкова рассказала, что при стрессе, тревожности, переживаниях и других эмоциональных нагрузках помогают куркумин и темный шоколад. Кроме этого, по ее словам, при напряжении можно употреблять инжир, зеленые овощи и цитрусовые. Как объяснила медик, необходимо включить в рацион пищу, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина.