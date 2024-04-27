Стало известно, как подъемы по лестнице влияют на здоровье

Ученые из Университета Восточной Англии и Норфолка провели метаанализ на основе доказательств о пользе ходьбы по лестницам. Было изучено девять научных работ, охвативших 480 479 участников в возрасте 35-84 лет.

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Среди испытуемых были здоровые люди и пациенты, перенесшие сердечный приступ или заболевание периферических артерий. Выяснилось, что использование лестниц снижает риска преждевременной смерти на 24%.

Физические нагрузки уменьшают риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты добавили, что регулярная ходьба защищает человека от сердечного приступа, инсульта и других проблем, касающихся здоровья.

Напомним, что ученые нашли способ превращать любую группу крови в первую.