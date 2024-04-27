Малышева назвала самый полезный шашлык для майских праздников

Шашлык из лосося является одним из самых полезных, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Офтальмолог Михаил Коновалов пояснил, что красная рыба богата витамином В12, который необходим человеку для зрения. Лосось также содержит в себе витамин D, помогающий кальцию встраиваться в структуру кости. Кроме того, шашлык из красной рыбы не содержит канцерогенов.

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"Лосось содержит витамин В12, а витамин В12 участвует в строении миелиновой оболочки нервов, в частности зрительного нерва. По этому нерву информация от глаза передается в головной мозг, и корой головного мозга мы и видим. Если нарушается миелиновая оболочка, то эта информация из глаза не передалась и человек не видит вообще. Это очень важный витамин, который нам необходим для зрения", — объяснил Коновалов.

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала в майские праздники не налегать на шашлыки, поскольку переедание грозит гастритом, панкреатитом, вздутием и повреждениями желудочно-кишечного тракта. По ее словам, непереваренное мясо является источником для размножения патогенной микрофлоры. При этом, как подчеркнула врач, шашлыков из рыбы, индейки и курицы можно съесть больше.