Диетолог призвал отказаться от популярных псевдополезных завтраков

Бутерброды, мюсли и некоторые другие популярные виды завтраков нельзя причислить к полезным вариантам завтраков, считает диетолог medtech-сервиса Budu Наталия Гридина. Каким должен быть действительно здоровый первый прием пищи, она рассказала «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Прежде всего Гридина призвала россиян отказаться от сухих завтраков. По ее словам, хлопья, подушечки, звездочки вряд ли можно отнести к продуктам, которые полезно есть на голодный желудок. Эти продукты способствуют набору веса, так как содержат много сахара и не могут обеспечить сытость на три часа, как должно быть после сбалансированного, действительно здорового первого приема пищи, объяснила диетолог.

Псевдополезным завтракам Гридина назвала и каши. Даже если заменить сахар на мед, добавить сухофрукты или орехи, насыщение будет все равно очень кратковременным, а скачок сахара в крови — существенным, отметила она. Кроме того, многим кашу, тем более молочную, нельзя в принципе из-за непереносимости глютена и лактозы, добавила диетолог.

«Йогурты и кисломолочные продукты лучше также не употреблять на голодный желудок. Лучше отложить их на обед или ужин. Дело в том, что в «голодном» желудке содержится много кислоты, которая поглотит все полезные бактерии йогурта или кефира, а значит, никакой пользы не останется. Сытость обеспечить эти продукты также не смогут», — Наталия Гридина, диетолог.

Бутерброды с колбасой и сосиски тоже не самый хороший вариант для завтрака, продолжила собеседница «Ленты.ру». Белка и настоящего мяса в них мало, а вкусовых добавок, неполезных жиров и соли — более чем достаточно.

Идеальный завтрак, по мнению Гридиной, должен обязательно содержать белок и жир. Для этих целей отлично подойдут яйца, творог, печеночные паштеты, сыр, рыба, орехи. Также, как отметила диетолог, можно добавить долгих углеводов, например, цельнозерновой хлеб. После такого завтрака человеку не понадобятся перекусы в течение трех-четырех часов, а большое количество белка позволит сократить количество перекусов и десертов, подытожила эксперт.

Ранее диетолог Дэниел Херман назвал самый вредный ингредиент завтрака. Он рекомендовал отказаться от поджаренного белого хлеба.