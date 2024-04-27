Врач назвал роковую ошибку при чистке зубов

Нечасто в TikTok встречаются действительно дельные советы в сфере здоровья, но, кажется, это как раз такой случай. Доктор Джо Уиттингтон под псевдонимом @drjoe_md поделился со своими 1,8 миллиона подписчиков простым лайфхаком с зубной щеткой, который поможет сохранить здоровье как ротовой полости, так и сердца.

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«Ребята, я собираюсь дать вам один потрясающий совет по здоровью, который не только может оказать глубокое влияние на ваше здоровье, но и занимает всего 30 секунд каждый вечер. Могу гарантировать, что вы этого не делаете, но каждый вечер вы должны мыть щетину зубной щетки водой с мылом», — объяснил эксперт в ролике, который стал вирусным.

Раз в неделю он посоветовал замачивать щетину в перекиси водорода или в антибактериальном ополаскивателе для полости рта.

Врач подчеркнул, что обеззараживание щетки может значительно сократить количество бактерий, а значит, и зубного налета. Кроме того, ученые считают, что гигиена полости рта тесно связана со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Исследования показали связь между пародонтозом и болезнями сердца. Также ученым удалось установить, что качественная чистка зубов снижает риск сердечных заболеваний.