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ECS: использование лестниц снижает риск внезапного ухода из жизни на 24%

Британские ученые из Университета Восточной Англии и Норфолка выяснили, что регулярные подъемы по лестнице могут существенно продлить жизнь. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте Европейского сообщества кардиологов (ECS).

Ученые выяснили, что использование лестниц снижает риск внезапного ухода из жизни на 24%
© Газета.ru

Авторы отчета собрали доступные научные доказательства по этой теме и провели метаанализ. Исследования включались в обзор независимо от количества лестничных маршей и скорости подъема.

В окончательный анализ попало девять исследований, в общей сложности охвативших 480 479 участников.

В состав исследуемой популяции входили как здоровые люди, так и те, у кого в анамнезе был сердечный приступ или заболевание периферических артерий. Возраст варьировался от 35 до 84 лет, 53% респондентов составляли женщины.

Оказалось, подъем по лестнице был связан со снижением риска летального исхода по любой причине на 24%, а также на 39% уменьшает вероятность ухода из жизни от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не пользовался лестницами. Ходьба защищает от сердечного приступа, сердечной недостаточности и инсультов, отметили ученые.

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