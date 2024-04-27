Врач назвала два жирных продукта, которые необходимы для быстрого похудения

Загоняя себя в жесткие рамки в попытке похудеть, вместо долгожданного похудения человек получает "срыв, потерю веры в себя и откат на весах". Ситуация достаточно распространенная. Чего нельзя лишать организм, и как разорвать "порочный круг", рассказала в своем Telegram-канале врач Екатерина Волкова.

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По словам специалиста, есть пять важных правил. Одно из них - необходимость включения в рацион жирной пищи. Это поможет быстрее похудеть и сохранить вес.

"Полезные жиры необходимы (особенно утром) для построения половых гормонов и кортизола", - подчеркнула врач, обратив внимание на такие продукты как сыр и орехи.

Такая еда, по словам врача, даже способна заменить сладкое.

"Мозг хочет шоколадку - даем 30 г орехов и кусочек сыра, он успокоится", - отметила врач.

Екатерина Волкова отметила, что для более эффективного похудения нельзя ставить себе строгие запреты. Если очень сильно хочется, например, мороженого, то можно позволить себе съесть "половинку".

Отсюда вытекает еще одно правило, нарушение которого часто ведет к срывам при похудении.

"Не можем без сладкого? Тогда резкий отказ от него точно приведет к срыву. Пробуем яблочную пастилу без сахара (в 100 гр 276 ккал), арахисовую пасту (в 100 гр 500 ккал)", - посоветовала врач.

Также она напомнила, что очень важен первый прием пищи.

"Завтракаем. Тогда риск переедания снизится сразу в пять раз. Если утром нет времени, готовим вечером и берем с собой", - отметила специалист, порекомендовав сделать акцент в первом приеме пищи на овсянке с фруктами и орехами, бутерброде из цельнозернового хлеба с сыром и индейкой, глазунье.

Кроме того, чтобы "не устать худеть", рекомендуется пробовать новые блюда, необычные сочетания вкусов.