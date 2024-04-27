Врач назвал допустимую порцию шашлыка

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников назвал допустимую порцию шашлыка. Об этом сообщает РИА Новости.

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Врач подчеркнул, что порция шашлыка на человека не должна превышать 150 граммов. По его словам, чем жирнее мясо, тем меньше можно его съесть.

«Некоторые люди не могут есть без хлеба, но лучше выбрать хлеб не из пшеничной муки 1 сорта, а грубого помола с добавлением злаков, отрубей», — сказал он.

Специалист посоветовал есть шашлык со свежими овощами, в том числе с огурцами, помидорами, редисом и сладким перцем. Также он порекомендовал внимательно отнестись к соусам, поскольку в них может содержатся много соли и сахара.

Ранее нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова призвала россиян, придерживающихся принципов ЗОЖ, готовить шашлык из мяса птицы и домашнего маринада. Она обратила внимание на то, что для полезного продукта важен и процесс приготовления.