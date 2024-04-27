Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

Учёные в ходе специальных исследований установили, что регулярное употребление одного известного, но пока не самого популярного в России продукта продлевает жизнь.

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Речь идёт о сыре тофу, который уже давно получил широкое признание во многих уголках планеты, например, в Азии, благодаря своим многочисленным полезным свойствам, способствующим здоровью и долголетию, передаёт издание «Кубанские новости».

В частности, в тофу содержатся антиоксиданты для замедления процесса старения. Так, изофлавоны помогают защищать клетки от свободных радикалов, являющихся основной причиной старения организма и возникновения различных опасных заболеваний.

Также сыр из соевых бобов – отличный источник растительного белка, который является основным строительным материалом для нашего организма. Поэтому регулярное употребление тофу помогает поддерживать мышцы и укреплять иммунную систему.

Кроме того, регулярное употребление тофу способствует снижению уровня холестерина в крови, что в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Все дело в том, что тофу содержится много полиненасыщенных жирных кислот, таких, например, как Омега-3 и Омега-6. Именно они обеспечивают нам здоровое сердце и мозговую активность.

Помимо этого, тофу нормализует гормональный баланс, так как содержащиеся в этом продукте изофлавоны являются структурно схожими с женским гормоном эстрогеном. Поэтому соевый сыр может помочь женщинам в период менопаузы справиться с проблемами, связанными с гормональным дисбалансом, а также улучшить здоровье костей и снизить риск остеопороза у женщин.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», президент Российского общества антивозрастной медицины, геронтолог Светлана Трофимова назвала тофу продуктом для долголетия.