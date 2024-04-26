Людям с депрессией дали совет по физической активности

Учёные обнаружили связь между физической активностью средней и низкой интенсивности и улучшением состояния при депрессии. Это включает такие занятия, как садоводство, гольф и прогулки.

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Новый анализ данных показал, что физическая активность снижает риск возникновения депрессии на 23% и тревоги — на 26%.

Особенно сильной была связь между низким, умеренным видом активности (садоводство, гольф, прогулки) и депрессией. А вот при выполнении физических упражнений этого эффекта не наблюдалось.

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Физическая активность также была в значительной степени связана со снижением риска возникновения серьёзных психических болезней. В том числе психоза/шизофрении — на 27%.

Результаты при этом были одинаковыми у мужчин и у женщин в разных возрастных группах и по всему миру.

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