Замедляют старение и укрепляют иммунитет: чем полезны цельнозерновые продукты

Чем продукты из цельного зерна отличаются от обработанных и какие из них следует выбирать для более здорового рациона, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала нутрициолог клиники Фомина Анна Тихоненко.

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Чем полезны продукты из цельного зерна

Цельнозерновые продукты — это те, в которых используются все части зерна: зародыш, эндосперм и твердая оболочка — отруби. Этому критерию соответствует большинство видов круп, кроме, например, белого шлифованного риса, в котором удалена оболочка. Также в этом списке мука из цельного зерна, содержащая отруби. В отличие от обработанной «белой» муки высшего или первого сорта, состоящей только из части зерна.

— Цельнозерновые продукты более питательны и полезны для организма, поскольку содержат больше клетчатки, витаминов, минералов и белка, особенно витаминов группы В, марганца, меди и селена. Также они богаты антиоксидантами, которые защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, укрепляют иммунную систему и замедляют процессы старения, — пояснила Тихоненко.

Нутрициолог отметила, что клетчатка улучшает функции и перистальтику кишечника, помогает снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Часто норму клетчатки пытаются набрать только овощами и фруктами, но в цельных злаках или в бобовых ее гораздо больше. По калорийности цельнозерновая мука почти не отличается от обработанной, а насыщения придает больше и на более длительное время.

Гликемический индекс продуктов из цельного зерна значительно ниже, что позволяет людям с сахарным диабетом включать их в свой рацион.

Распространенные мифы о вреде цельного зерна

Глютен опасен

Глютен (клейковина) — белок, который естественным образом содержат некоторые злаки и продукты из них: пшеница, овес, ячмень, рожь, булгур, кускус, манка, перловка и другие. Важно знать, что глютен абсолютно безвреден для людей, не страдающих непереносимостью глютена или аллергией на него. Симптомы данных заболеваний пропустить практически невозможно. Поэтому, если у вас их нет, можете спокойно включать все эти продукты в свой рацион.

Вред ГМО

Генно-модифицированные организмы — это те, у которых изменили ДНК-последовательность, чтобы повысить их урожайность, противостояние заболеваниям или нутриентный состав. Научные исследования убедительно доказали, что генно-модифицированные растения в лаборатории не опаснее растений, полученных путем традиционной селекции. Нередко они даже безопаснее, так как для их выращивания требуется меньше гербицидов, пестицидов и удобрений.

ГМО не опасны для человека. Любые ДНК и белки расщепляются в пищеварительном тракте и попадают в кровь в виде аминокислот и нуклеотидов, которые у всех живых организмов абсолютно одинаковы. И ДНК злака не сможет никак повлиять на наши клетки. А уж тем более как-то изменить нашу ДНК.

Фитиновая кислота из злаков и орехов нейтрализует все полезные нутриенты

Количество фитиновой кислоты в этих продуктах слишком мало для причинения вреда организму человека. Чтобы опасаться фитатов в рационе и их влияния на биодоступность нутриентов, нужно съедать несколько килограммов злаков и орехов в день, что практически невозможно. Поэтому замачивать их тоже не нужно: на содержание фитиновой кислоты значительно это не повлияет, а при длительном нахождении продуктов в воде возможно развитие патогенов.

Как мы выяснили, цельнозерновые продукты полезны и богаты нутриентами. И не зря существуют рекомендации включать их в рацион, хотя бы в половину приемов пищи.

Как выбрать цельнозерновые продукты

Хлеб

Смотрите, чтобы в составе на первых местах была обдирная, обойная, цельнозерновая мука.

Макароны

Отдавайте предпочтение видам из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой муки. Для разнообразия включайте в рацион также гречневые, кукурузные, чечевичные, гороховые и другие виды макарон.

Крупы

Цельная крупа долгой варки предпочтительнее, чем быстрого приготовления. Достаточное потребление цельнозерновых продуктов соответствует принципам средиземноморской диеты, которая считается самой здоровой в мире. Поэтому обеспечьте себя разными источниками цельного зерна, потребляйте достаточно овощей, фруктов и не забывайте о белках и ненасыщенных жирах.