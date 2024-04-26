Эксперт рассказала, сколько яиц в день может навредить человеку

Куриные яйца относятся к здоровому рациону, они богаты полезными элементами, однако медики рекомендуют все же ими не злоупотреблять.

Чрезмерное поедание яиц может привести к избытку калорий, а людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы и вовсе навредить.

При этом одно-два яйца в день не влияют на увеличение рисков сердечно-сосудистых и иных заболеваний, в интервью РИА Новости рассказала Маргарита Провоторова, эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Учитывая, что впереди – Пасха, эксперт советует отнестись к употреблению главного продукта праздничного стола с особой осторожностью.

Ранее сообщалось, что в России куриные яйца еще подешевеют.