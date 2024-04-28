Диетолог назвала псевдополезные завтраки

Мюсли, бутерброды, каши и некоторые другие популярные виды завтраков не являются полезными. Об этом сообщила врач-диетолог Наталия Гридина.

© Shutterstock

По ее словам, хлопья, подушечки, звездочки и другие виды мюсли не следует есть на голодный желудок. В них содержится много сахара, это способствует набору веса. При этом они дадут только кратковременное насыщение.

К псевдополезным завтракам медик отнесла и каши, которые тоже провоцируют скачок сахара в крови. При этом многие люди не знают, что страдают от непереносимости лактозы и глютена, но регулярно завтракают крупами на молоке.

Йогурты и другие кисломолочные продукты диетолог тоже порекомендовала исключить из утреннего рациона. Она пояснила, что в «голодном» желудке содержится много кислоты, которая поглотит все полезные бактерии. Гридина в беседе с «Лентой.ру». посоветовала перенести их употребление на вечер.

Также диетолог раскритиковала бутерброды, пояснив, что в них мало настоящего белка, но достаточно вредных для организма вкусовых добавок, неполезных жиров и соли.

Идеальным завтраком она считает яйца, творог, печеночные паштеты, сыр, рыбу и орехи. Также врач посоветовала добавить долгие углеводы, к которым, например, относится цельнозерновой хлеб.

Диетолог Полина Журавлева рассказала, почему не стоит использовать слово «диета» и как проявляет себя психосоматика в области питания. Она отметила, что прежде чем начинать ограничения в еде, нужно понимать, как это работает.