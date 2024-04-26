Эксперты дали советы, как избежать переедания в майские праздники

Затяжные майские праздники часто сопровождаются выездом на природу или на дачу. И, конечно, праздничным застольем: шашлыки, калорийные закуски и салаты, алкоголь. Как избежать переедания и сохранить фигуру, когда вокруг столько соблазнов? MIR24.TV спросил об этом у экспертов в области здорового питания.

Нутрициолог Алена Чернова поделилась следующими советами:

Не голодайте в течение дня в ожидании застолья. Не пропускайте приемы пищи, иначе увеличивается вероятность сорваться на еду и съесть больше нужного. Оставайтесь в нормальном режиме питания.

Ешьте больше овощей. В том числе тех, что приготовлены на гриле. Они прекрасно сочетаются с шашлыками, колбасками-гриль, люля-кебабом. Начните прием пищи с них, чтобы заполнить желудок. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ежедневно нужно съедать 400 г овощей и фруктов, а лучше больше. Овощи, приготовленные на гриле, также замечательная пара для мяса. Выбирайте разные по цвету и текстуре продукты, чтобы насладиться каждым кусочком. Не торопитесь просто набить желудок. Так, растянув трапезу на продолжительное время, вы сможете почувствовать признаки насыщения и вовремя остановиться. Наполняйте тарелку едой тогда, когда все блюда будут на столе. Если это невозможно, изучите все меню, чтобы сразу выбрать наиболее вкусные и предпочтительные блюда для вас. Не стоит все время сидеть за столом, двигайтесь. Поиграйте в подвижные игры в большой компании, включите музыку и потанцуйте. Если вы уже почувствовали, что переели, стоит прогуляться, чтобы облегчить симптомы дискомфорта и тяжести в животе. Воздержитесь от газировок. Во время праздников мы потребляем большое количество жидких калорий: соки, газированные напитки, лимонады, алкоголь с сиропом. Сократите их количество до минимума, ведь напитки не насыщают организм. Лучше отдать предпочтению компотам или чаю. Не злоупотребляйте алкоголем, так как он притупляет чувство насыщения и мы склонны съесть больше, чем нам нужно, кроме того и сам алкоголь довольно калориен. Запомните, любая еда у вас в доступе не только в этот день, но и в любой другой.

Фитнес-тренер Михаил Прыгунов посоветовал искать более низкокалорийные аналоги продуктов. Например, можно использовать греческий йогурт вместо майонеза для заправки. Важно делать акцент на клетчатку, овощи (в том числе запеченные), фрукты. Отдавать предпочтение нежирному мясу или рыбе: вместо свинины можно приготовить индейку, курицу или рыбу.