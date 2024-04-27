Врач напомнила о вреде шашлыка с хрустящей корочкой

Шашлык с хрустящей корочкой гарантированно поставит в организм большое количество канцерогенов. Чтобы этого не произошло, следует зажаривать мясо на огне до хрустящей черной корочки. Об этом АГН «Москва» рассказала гастроэнтеролог Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Людмила Сухорукова.

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Именно в корке образуются токсичные соединения. Они увеличивают риски развития рака. В шашлыке подобных вредных соединений особенно много, поскольку для приготовления берут куски мяса с прослойками жира, а жир – это главный фактор, влияющий на получение золотистой корочки.

Эксперт добавила, что полезнее будет приготовить шашлык из индейки или кролика. Мясо кролика полезно людям, у которых есть проблемы с метаболизмом, так как в составе содержится большое количество белка и до 15% жира. Данный вид мяса хорошо переваривается. Эксперт также посоветовала съедать не больше 200–300 граммов шашлыка за один прием пищи, чтобы минимизировать возможное негативное воздействие.