Нутрициолог назвала три диетических маринада для шашлыка

Нутрициолог Юлия Шарапова поделилась рецептами вкусных и диетических маринадов для шашлыка.

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— Первый способ — это маринад в апельсинах, в чесноке и в имбире. Это будет такой пряный маринад. Апельсин даст сладость, а специи придадут и полезные свойства, и вкус, — отметила она в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Также можно сделать маринад на основе гранатового сока. В него стоит добавить сушеный базилик. Гранатовый сок содержит антиоксиданты, органические кислоты, витамин С.

Самый простой, а также один из самых полезных маринадов — на основе газированной воды. Она придаст мясу пряную кислинку. А чтобы шашлык получился сочным в маринад стоит добавить много лука. Нутрициолог отметила, что газированная вода поможет расщепить физические свойства волокон мяса для лучшего переваривания.

В свою очередь диетолог Наталя Лазуренко отметила, что безопасная порция шашлыка составляет 200-250 граммов в готовом виде. Из нее человек получит примерно 40 граммов белка — тот объем, который можно усвоить за один прием пищи, передает 360.ru.

В свою очередь диетолог Владислава Подымникова рассказала, что шашлык на мангале может помочь убрать отеки и похудеть. Однако она порекомендовала брать для шашлыка курицу или говядину.