Малышева рассказала, какая каша защищает от рака

Каша из кус-куса богата микроэлементами, которые помогают бороться с раком, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Иммунолог Андрей Продеус пояснил, что этот продукт является источником селена: в 100 граммах содержится половина суточной нормы микроэлемента. Кроме этого, кус-кус богат триптофаном, помогающим держать сосуды расширенными и предупреждающим развитие гипертонической болезни.

Селен — прекраснейший микроэлемент, который борется с раком. За последние пять лет появилось множество работ, показывающих, что у людей, у которых низкий уровень селена, увеличиваются риски развития рака, а если нормальный уровень селена — то он помогает бороться с раком, — заявил Продеус.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что кус-кус производится из манной крупы и является продуктом вечного хранения. При его выборе стоит обратить внимание на внешний вид: зерна должны быть сыпучими, светлого цвета — от белого до желтого. По словам Коновалова, хранить кус-кус необходимо в темном сухом прохладном месте, чтобы он не впитывал запахи.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что самыми полезными кашами на завтрак являются овсяная и рисовая. Специалисты отметили, что полезной еще считается гречневая каша, в особенности из зеленой крупы. Овсянка содержит растительный белок, микроэлементы, витамины группы В, а также марганец, магний, фосфор и селен. При этом ощутимую пользу принесет только цельная крупа, а не каши быстрого приготовления.