Перечислены четыре способа хорошо себя чувствовать в любом возрасте

Эксперт по здоровому образу жизни и фитнесу Джей-Джей Вирджин дала четыре совета, которые помогут хорошо себя чувствовать в любом возрасте. Ее слова цитирует Daily Mirror.

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В первую очередь Вирджин призвала правильно питаться и увеличить потребление белка. По ее словам, большинство людей, особенно женщины, не получают необходимого количества этого вещества. Чтобы покрыть потребности организма, эксперт посоветовала съедать не менее 30 граммов белка с каждым приемом пищи или около 100 граммов в сутки.

«Белок помогает сжигать больше жира, уменьшает чувство голода и тягу к пище, повышает уровень энергии, поддерживает рост мышц и нормализует уровень сахара в крови», — перечислила его полезные свойства эксперт.

Второй способом оставаться здоровым Вирджин назвала ежедневную физическую активность. Она уточнила, что необязательно посещать спортзал, достаточно просто ходить. Эксперт предложила на первых порах делать 8-12 тысяч шагов в день, а позже перейти к более тяжелым тренировкам.

Вирджин считает, что силовые упражнения тоже должны стать ежедневной привычкой, так как после 30 лет ежегодно теряется от трех до восьми процентов мускулатуры.

«Если вы не тренируетесь, то тело будет выглядеть менее подтянутыми, а сил на выполнение ежедневных дел станет меньше», — считает специалистка.

Наконец, Вирджин рекомендовала наладить ночной сон и стараться спать по 7-9 часов каждую ночь. По ее словам, эта привычка не только придает силы и повышает продуктивность, но и делает организм более устойчивым к инсулину, предотвращая ожирение и диабет.

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