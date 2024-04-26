Нарколог рассказал, как не уйти в запой на майских праздниках

Опасность чрезмерного количества алкоголя в майские праздники состоит в том, что пить будут не только тренированные алкоголики, но и люди, которые обычно в таком режиме не употребляют, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, россиянам не нужно планировать запой, а лучше вообще не пить, развлекаясь иными способами. Если без спиртного не обойтись, то Шуров посоветовал пить в рамках коктейльной культуры, когда слабоалкогольный напиток употребляется медленно.

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Не нужно планировать запой, в идеале вообще не пить, развлекаться другими способами, но в мае очень холодно. Людям надо согреваться, поэтому я понимаю, что для большинства не пить — это не вариант. Скорость переработки этанола — 10 мл/ч, по этому и надо рассчитывать. Если человек выпьет больше, будет тяжелое похмелье, печень захлебнется. В идеале вообще не пить, либо пить немного. Лучше в рамках коктейльной культуры, когда слабоалкогольный напиток пьется медленно, — сказал Шуров.

Нарколог отметил, что в майские праздники может вырасти число передозировок, отравлений и различных криминальных историй в пьяном виде. Шуров добавил, что алкоголь всегда является большой проблемой для «неокрепших мозгов».

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкогольных напитков в майские праздники. Парламентарий отметил, что каждый год в эти дни в стране увеличивается количество водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения, а также растет число отравлений и травм, полученных из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.