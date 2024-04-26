Нутрициолог рассказала о негативном влиянии перекусов на пищевое поведение

Нутрициолог Ильичева рассказала о негативном влиянии перекусов на пищевое поведение
Между основными приемами пищи могут присутствовать перекусы, однако такие пищевые привычки полезны не всем. Об этом рассказала нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии Ольга Ильичева.
Эксперт сообщила, что здоровый взрослый человек с умеренной физической нагрузкой может обойтись без перекусов в случае, если основные приемы пищи полноценны.
— Тревожный сигнал — через 30-60 минут после завтрака вы испытываете сильное чувство голода, ко времени обеда готовы съесть все, что попадется под руку, в течение дня вас сильно тянет на сладкое. В состоянии голода может кружиться голова, трястись руки. Все это симптомы гипогликемии — низкого уровня сахара крови, — объяснила специалист.
По ее словам, подобное состояние может свидетельствовать о нарушении обмена веществ, снижении функции щитовидной железы, а также нарушении работы печени. Ильичева отметила, что чувствительность к инсулину нормализуется, если человек начнет придерживаться чистых промежутков между приемами пищи, не менее четырех часов, передает «Газета.Ru».
По-настоящему здоровый завтрак должен представлять собой сочетание белкового продукта, сложных углеводов и полезных жиров. Однако многие предпочитают в первый прием пищи потреблять вредные продукты. О них рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева.