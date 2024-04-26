Гастроэнтеролог назвал продукты с высоким содержанием холестерина

Высокое содержание холестерина в крови приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Поэтому важно употреблять в пищу продукты с его минимальным содержанием и регулярно следить за показаниями крови, рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

© runews24.ru

Например, стоит отказаться от вареной колбасы, поскольку в 100 гр продукта содержится до 70 мг холестерина.

В жареных яйцах до 180 гр холестерина, уточнил врач.

Также стоит быть осторожнее с бутербродами с сыром, печеньем и жареными яйцами с колбасой.

Ограничение этих продуктов поможет избежать образования тромбов, инсульта, рассказал Вялов.

Также по словам кандидата медицинских наук, гастроэнтеролога, гепатолога Сергея Вялова, люди, которые злоупотребляют водой с лимоном, могут довести себя до рака желудка. Ранее Вялов провел исследование и назвал продукты, которые крайне плохо влияют на поджелудочную железу. Также он назвал продукты, употребление которых на завтрак позволит укрепить сосуды.