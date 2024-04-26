Диетолог рассказала, как смех помогает худеть

Многие сегодня признаются, что находятся в затяжном, хроническом стрессе. Он негативно сказывается на организме и, в том числе, влияет на обмен веществ. В частности, выработка гормона стресса – кортизола, может препятствовать снижению веса даже при соблюдении «правильного» рациона питания.

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Диетолог, нутрициолог, тренер адаптивной физкультуры Зоя Богданова рассказала в интервью радио «Спутник», как смех и зевота могут повлиять на процессы снижения веса.

Врач предупредила, что даже при здоровом питании и физической активности вес может сохраняться, если имеет место быть высокий уровень стресса. В крови повышается количество гормона кортизола, а в таких условиях распад липидов невозможен.

Снизить уровень стресса поможет смех или зевота. Смех сжигает калории – 20-40 калорий за десять минут. Врач советует больше улыбаться, вспоминать смешные моменты, быть позитивным.

У смеющегося человека напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. Смех позволяет снизить уровень стресса, также, как и зевота. Зевота расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола.

При этом, есть гормон адреналин, который тоже вырабатывается при стрессе – и он стимулирует сжигание калорий. Однако, это «работает» не в случае хронического напряжения, а при кратковременных встрясках – например, при посещении бани. В условиях перепада температур начинает вырабатываться адреналин, норадреналин, запускается терморегуляция, ускоряется липидный обмен – и организм тратит много калорий. Адреналин вырабатывается и при силовой нагрузке: в процессе тренировок повреждается мышечная ткань, выбрасывается большое количество адреналина, а, чтобы ткань восстановить, требуется много калорий.