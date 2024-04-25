Назван самый идеальный для здоровья рабочий график

К такому выводу пришли американские ученые на основе многолетних исследований.

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Согласно труду, опубликованному в журнале PLOS One, нестабильный график работы и периодические переработки негативно влияют на состояние здоровья.

Хроническими заболеваниями после 60 лет чаще других страдают те, кто начинал карьеру с нормального графика, а затем перешел на ненормированный режим работы.

Ранее россиянам напомнили о возможности взять отпуск на два дня в мае.