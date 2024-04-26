Сныть: польза и вред для организма

Далеко не все знают, что это растение можно есть.

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Сныть обыкновенная является многолетним травянистым растением с белыми мелкими цветами в зонтиках. Оно появляется ранней весной и широко распространено практически во всех районах Европы, в Западной и Восточной Сибири, на Кавказе и в Саянах, в горных районах Казахстана и Средней Азии.

Сныть часто встречается в лесах, лугах, на обочинах дорог, а также в садах и парках как сорняк. И немногие знают, что её можно употреблять в пищу.

Польза сныти для здоровья

«Сныть (Aegopodium podagraria), известная также как сельдерейная трава, имеет свои преимущества и недостатки для здоровья», - Ольга Деккер, диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов

Во-первых, это растение очень питательно. Листья сныти содержат витамины, в том числе С и К, минералы, например калий, кальций и магний, а также полезные для здоровья растительные химические соединения.

Во-вторых, эта съедобная трава обладает антиоксидантными свойствами. Содержащиеся в сныти вещества помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снизить воспаление в организме.

Наконец, растение известно своим мочегонным действием. Сныть нередко используется для поддержания здоровья мочевыводящей системы.

Вред сныти

В больших количествах сныть токсична. Это грозит пищевым отравлением. Также растение взаимодействует с определёнными лекарствами, воздействующими на кровь или сердечно-сосудистую систему. Поэтому важно быть осторожным при употреблении её в качестве пищевого продукта или добавки.

Более того, у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на сныть. Это проявляется через зуд, кожную сыпь, отёк или даже анафилактический шок.

Противопоказания

Сныть не рекомендуется употреблять во время беременности и грудного вскармливания, поскольку вещества растения могут быть токсичными. Это оказывает негативное воздействие на развитие ребёнка.

Не советуют сныть и людям, у которых есть проблемы с почками. Дело в мочегонном действии растения.

В целом употребление сныти в пищу может быть частью разнообразного и сбалансированного рациона, но важно соблюдать умеренность и быть внимательным к реакциям организма. Если у вас есть проблемы со здоровьем или вопросы, всегда лучше проконсультироваться с врачом или диетологом перед введением новых продуктов в рацион.

В каких блюдах можно использовать сныть?

Сныть издавна использовалась на Руси как растение, которое можно употреблять в пищу. Весной её первые проростки были особенно важны для обогащения рациона. Бытовала даже фраза «дожить бы до сныти».

Сныть и сейчас используется в пищу. Свежую зелень добавляют в супы, щи, салаты, окрошки, борщи вместо капусты, в зелёные смузи, соусы и песто. Растение также маринуют, солят, квасят, сушат и используют для придания блюдам своеобразного аромата.

Как использовать сныть?

При приготовлении сныти важно помнить, что она имеет достаточно интенсивный вкус, поэтому лучше добавлять её в блюда только в небольших количествах и сочетать с другими ингредиентами. Также рекомендуется использовать только молодые и нежные листья, поскольку чем старше растение, тем горче у него привкус.

Вкус сныти можно описать как немного острый, с лёгкой горчинкой и нотками свежести, похожими на молодые листья петрушки или шпината. Её листья часто добавляют в салаты, супы или используют в качестве пряной добавки к различным блюдам.

Рецепты из сныти

Как мы уже писали выше, сныть можно использовать во множествах блюд. Мы подготовили для вас простые рецепты, которые разнообразят ваш рацион.

Витаминный салат

Минимум ингредиентов, но максимум пользы.

Ингредиенты:

100 г листьев сныти;

20 г зелёного лука;

зелень укропа и петрушки;

1 столовая ложка сметаны;

1 варёное яйцо;

соль по вкусу.

Листья сныти нужно тщательно вымыть, измельчить, перемешать с мелко нарезанным яйцом, зелёным луком, зеленью укропа и петрушки. Блюдо необходимо посолить и заправить сметаной.

Суп из сныти

Лёгкий, но очень сытный суп, который быстро готовится.

Ингредиенты:

30 г листьев сныти;

2 картофелины;

1 литр бульона;

1 репчатый лук;

2 варёных яйца;

15 г зелёного лука;

1 морковь;

зелень петрушки и укропа по вкусу;

соль и перец по вкусу.

Бульон доведите до кипения и выложите в него очищенный и порезанный на небольшие кубики картофель. Варите до готовности овоща. В это время мелко нарезанный лук обжарьте на сковороде, а затем добавьте к нему натёртую на мелкой тёрке морковь. Обжарьте на среднем огне в течение семи минут, после чего добавьте овощи в кастрюлю с картофелем.

Листья сныти и зелёный лук порежьте и добавьте в кастрюлю. Доведите до кипения, добавьте соль и перец и варите три минуты. Разлейте готовый суп по тарелкам, добавьте по половинке варёного яйца и зелень.

Тушёная сныть с картофелем

Это простое блюдо порадует вас своим необычным ароматом.

Ингредиенты:

100 г листьев и побегов сныти;

100 г картофеля;

1 репчатый лук;

1 столовая ложка сметаны;

две чайных ложки томатного соуса;

соль по вкусу.

Мелко нарежьте молодые листья и побеги сныти, посолите и тушите до полуготовности. Смешайте её с тушёной картошкой и луком, добавьте сметану, а затем потушите ещё 10-15 минут и заправьте томатным соусом.