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Чем полезен зелёный лук? Объяснили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: зелёный лук помогает укреплять иммунитет. Это происходит за счёт фитонцидов — биологически активных веществ, которые образуются в растениях. Благодаря им организм противостоит вирусам. В этом им помогает витамин С — в100 граммах содержится его дневная норма. И это далеко не все плюсы зелёного лука. В том числе и для красоты — благодаря ему может улучшиться состояние волос, зубов и ногтей.

Польза зелёного лука

Как сообщил «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор, в зелёном луке содержатся:

  • каротин,
  • эфирные масла,
  • флавоноиды,
  • витамины группы А и В,
  • цинк,
  • железо,
  • кальций,
  • магний,
  • фтор,
  • сера.

Кому нельзя зелёный лук

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали есть поменьше зелёного лука тем, у кого есть такие заболевания:

  • гепатит,
  • холецистит,
  • язвенная болезнь пищеварительного тракта,
  • другие заболевания ЖКТ.

Как есть зелёный лук

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, лучше всего есть этот вид лука свежим. Но и после термической обработки в нём останется много полезных свойств. Правда, жарить его не стоит — в этом случае калорийность вырастет в 12,5 раза.

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