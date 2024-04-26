Роспотребнадзор: зелёный лук помогает укреплять иммунитет. Это происходит за счёт фитонцидов — биологически активных веществ, которые образуются в растениях. Благодаря им организм противостоит вирусам. В этом им помогает витамин С — в100 граммах содержится его дневная норма. И это далеко не все плюсы зелёного лука. В том числе и для красоты — благодаря ему может улучшиться состояние волос, зубов и ногтей.

Польза зелёного лука

Как сообщил «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор, в зелёном луке содержатся:

каротин,

эфирные масла,

флавоноиды,

витамины группы А и В,

цинк,

железо,

кальций,

магний,

фтор,

сера.

Кому нельзя зелёный лук

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали есть поменьше зелёного лука тем, у кого есть такие заболевания:

гепатит,

холецистит,

язвенная болезнь пищеварительного тракта,

другие заболевания ЖКТ.

Как есть зелёный лук

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, лучше всего есть этот вид лука свежим. Но и после термической обработки в нём останется много полезных свойств. Правда, жарить его не стоит — в этом случае калорийность вырастет в 12,5 раза.