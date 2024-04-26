Чем полезен зелёный лук? Объяснили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: зелёный лук помогает укреплять иммунитет. Это происходит за счёт фитонцидов — биологически активных веществ, которые образуются в растениях. Благодаря им организм противостоит вирусам. В этом им помогает витамин С — в100 граммах содержится его дневная норма. И это далеко не все плюсы зелёного лука. В том числе и для красоты — благодаря ему может улучшиться состояние волос, зубов и ногтей.
Польза зелёного лука
Как сообщил «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор, в зелёном луке содержатся:
- каротин,
- эфирные масла,
- флавоноиды,
- витамины группы А и В,
- цинк,
- железо,
- кальций,
- магний,
- фтор,
- сера.
Кому нельзя зелёный лук
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали есть поменьше зелёного лука тем, у кого есть такие заболевания:
- гепатит,
- холецистит,
- язвенная болезнь пищеварительного тракта,
- другие заболевания ЖКТ.
Как есть зелёный лук
По словам врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, лучше всего есть этот вид лука свежим. Но и после термической обработки в нём останется много полезных свойств. Правда, жарить его не стоит — в этом случае калорийность вырастет в 12,5 раза.