В каких продуктах содержится больше селена и для чего он нужен

Институт питания РАМН выяснил, что 80% россиян испытывают дефицит селена в организме. Этот микроэлемент можно получить только с пищей, именно поэтому важно включать в рацион ряд продуктов, богатых селеном, сообщает aif.ru.

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Больше всего селена в бразильском орехе. Также он содержится в сардине, рыбе лососевых пород, сельди, скумбрии и ряде супродуктов - в почках и в печени. Еще селен организм может получать из курицы, индейки, яиц. Тем, кто любит каши, имеет смысл обратить внимание на гречку и овсянку. Кроме того, селен есть в семенах чиа и подсолнечника, в чесноке и помидорах.

Селен отвечает за мышечную активность и способствует росту мышечной ткани. Кроме того, он препятствует распространению вирусов, включая вирус иммунодефицита человека. Также он участвует в работе эндокринной и репродуктивной систем и значительно снижает риск возникновения болезни Паркинсона, рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

Дефицит селена по внешним признакам определить невозможно. Если врач подозревает, что у пациента имеется нехватка селена в организме, то он назначает анализ крови, нормативные показатели составляют 23,0-190,0 мкг/л.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста