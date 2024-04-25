Офтальмолог раскрыла, ухудшается ли зрение от гаджетов

Гаджеты не ухудшают зрение, но могут вызвать раздражение глаз и снижение четкости контуров предметов, рассказала в беседе с «МК в Мурманске» врач-офтальмолог Александра Чалая. По ее словам, современные исследования не доказывают, что зрение ухудшается именно из-за излучения от гаджетов.

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"Электронные устройства формируют изображение с низкой контрастностью, а зрительная система человека настроена воспринимать объекты в отраженном свете. Эта особенность при длительной работе за компьютером вызывает естественное утомление глаз", — объяснила медик.

Врач отметила, что из-за длительной работы с гаджетами может снижаться четкость контуров предметов и появляться жжение, покраснение и резь. Чтобы этого избежать, нужно держать на правильной дистанции электронные устройства: компьютер на расстоянии 60 см от глаз, телефон — 30–40 см, а телевизор — не меньше 3 м.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что одной из причин появления острой боли в глазах может быть наличие опухоли в мозге. По словам Малышевой, боль в глазах также может быть признаком мигрени.

До этого врач-офтальмолог Светлана Миргородская рассказала, что на зрение положительно воздействуют рыба, морковь, бананы, малина и шампиньоны. По словам медика, эти продукты богаты такими витаминами и микроэлементами, как А, В, С, Р, D и Е, цинк, лютеин и антоциан, которые способствуют улучшенному кровоснабжению и питанию глаз.