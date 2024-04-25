Пять ошибок худеющих к лету: как не нужно готовиться к пляжному сезону

Через шесть месяцев холодов многие обнаружили, что вещи из весеннего и летнего гардероба сидят не очень, а некоторые и вовсе не сходятся. Чтобы не менять наряды, в ход идут любые методы, в том числе и экстремальные. Как же навредить здоровью в погоне за идеальной фигурой?

© unsplash

Ожирение признано Всемирной организацией здравоохранения пандемией 21 века, в этом легко убедиться — просто посмотрите вокруг и посчитайте, сколько взрослых людей имеют ИМТ выше нормы. Детское ожирение тоже растет, ведь наши отпрыски копируют поведенческие привычки родителей и получают то же самое.

На этом фоне как грибы после дождя появляются и пользуются невероятной популярностью самые различные способы похудения: экстремальные диеты с минимальным количество килокалорий в день, чудодейственные таблетки, блокирующие чувство голода, исключение из рациона целых групп продуктов, которые якобы нельзя употреблять по тем или иным причинам, и курсы по детоксу. В апреле и мае индустрия курсов по похудению особенно расцветает, ведь именно в эти месяцы многие осознают, что одежда с прошлого сезона стала мала. Что же делать, чтобы не угробить здоровье в погоне за идеальной фигурой перед сезоном купальников?

Главные ошибки худеющих к лету

Ставить нереальные цели

В деле снижения веса важно правильно поставить перед собой цель, и к оцифровке результата нужно подойти максимально грамотно. Комфортный темп снижения веса, который является еще и физиологичным — 2-4 кг в месяц для женщин и до 6 кг в месяц для мужчин. Все, что вы теряете свыше этих цифр, не является здоровой потерей веса. Кстати, для женщин, которым уже исполнилось 40, эта цифра обычно несколько ниже: снижение выработки половых гормонов может приводить к замедлению метаболизма.

Поставьте себе задачу в спокойном режиме снизить 2-3 кг веса в месяц, это не потребует от вас сверх усилий, для этого не нужно морить себя голодом (достаточно убрать гарнир с ужина и лишнее печенье/конфету с полдника или на 10-15% сократить размеры порций в течение дня). К тому же так вам гораздо легче будет удержать результат, ведь после плавного похудение вы не накинетесь с голоду на еду.

Отказываться от жира

В погоне за килограммами многие отказываются от некоторых групп продуктов, один из подходов — исключение жиров. Но жир жиру рознь, а хороший жир нам нужен для построения половых гормонов, эластичности сосудов, работы мозга и так далее. Жирные продукты содержат витамины А, D, Е, К, а они, в свою очередь, помогают усвоению других полезных веществ.

Сократите количество транс-жиров, они содержатся в жареных продуктах и продуктах промышленного производства. Выбирайте нежирные сорта мяса, птицу, молочные и кисломолочные продукты средней жирности, а вот жирную рыбу лучше включать в рацион минимум 2-3 раза в неделю, это покроет ваши потребности в Омега-3.

Питаться по готовому рациону

Сегодня готовый рацион выдают в экспресс-марафонах по похудению, которые обещаю снижение веса на 5-7 кг в месяц. Но такая скорость снижения веса вас должна как минимум насторожить (смотрите пункт первый), а еда по готовому меню может оказаться для вас неподходящей. Блюда могут оказаться по вкусу не такими, какими вы ожидаете, приготовление может обойтись дороже, чем вы рассчитывали, и занять больше времени.

А еще меню не учитывает ваши особенности: вкусовые предпочтения, традицию приготовления и потребность в калориях. Можно заказывать готовый рацион, это в некотором роде лучше, так как вы можете делать выбор. Но ни готовое меню, ни готовый рацион не поможет вам научиться питаться сбалансировано везде и всегда, это возможно сделать только разобравшись с едой в целом.

Переходить на монодиеты

Монодиеты до сих пор популярны, более того, многие женщины считают, что неделя-другая на гречке и/или кефире решит вопрос всех килограммов, которые множились годами. Монодиеты бывают самые разные, обычно это какой-то низкокалорийный продукт или два, которые чередуются между собой. Согласитесь, это скучно, невкусно, голодно и по итогу неэффективно. Временные ограничения калорийности приведут к результату, но жесткие ограничения после их отмены приводят к срыв. Сброшенные килограммы так же быстро вернутся на место.

Изнурять себя в зале

Тренеры точно знают, что апрель — тот месяц, когда в зале появляется много новых клиентов. Их даже называют подснежниками, конечно, за глаза. Эти клиенты хотят максимально быстрого результата и просят сразу же приступить к очень интенсивным тренировкам, чтобы сжечь больше жира. Если вы никогда не занимались спортом или делали это двадцать лет назад, подобную идею лучше оставить.

Тренировки не являются основой снижения веса, они лишь 20% успеха, остальное зависит от калорийности вашего рациона. Занятия в зале выполняют другие функции — тренируют выносливость, укрепляют мышечный корсет, улучшают баланс и кровообращение. Если вы пересмотрите подход к этому вопросу, вы будете получать удовольствие от тренировок, а счастливый человек по итогу ест меньше, так как получает радость не только с помощью еды. Запишитесь на танцы, бассейн или просто начните регулярно надевать кроссовки. Тогда в них можно будет дойти до парка.

Наталья Филиппова: педагог-психолог, специалист по коррекции веса и психологии пищевого поведения, нутрициолог, эксперт корпоративных программ здоровья, эксперт СМИ.