Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья

Во время Великого поста многие верующие придерживаются строгой диеты, исключая из рациона мясо, яйца и молочные продукты. Такое питание сказывается на работе организма, поэтому выход из поста требует особого внимания. Как вернуться к привычному рациону с максимальной заботой об организме и какие ошибки здесь можно допустить?

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Как выйти из поста: алгоритм

Выход из поста должен быть постепенным — это основное правило.

Безопаснее всего начать с введения в рацион кисломолочных продуктов, таких как кефир или йогурт. Это поможет восстановить микрофлору кишечника и подготовить пищеварительную систему к более тяжёлым для переваривания продуктам животного происхождения.

Вскоре после начала употребления кисломолочных и молочных продуктов можно вводить в рацион сыры и мясо. Первое время лучше отдавать предпочтение нежирным сортам, таким как курица или индейка.

Также рекомендуется начинать с маленьких порций, постепенно увеличивая их объём и калорийность блюд. Важно следить за реакцией организма и при появлении дискомфорта отложить употребление этого продукта на несколько дней.

Чего нужно избегать при выходе из поста

Основная ошибка, которую совершают многие, — слишком быстрое возвращение к обычному рациону, особенно к жирной и тяжёлой пище. Это может вызвать перегрузку пищеварительной системы и привести к расстройству и другим проблемам (например, панкреатиту).

Именно поэтому важно избегать изобилия жареной пищи, фабричных сладостей и алкоголя в первые дни после поста.

Как питаться на Пасху

На Пасху традиционно употребляют много специфических блюд, включая куличи, варёные яйца и пасху. Умеренность — главный ориентир в этом деле. Лучше всего начать с малых порций и, как мы уже знаем, стараться не переедать.

Нужны ли витамины при выходе из поста

После длительного ограничения в питании действительно может возникнуть необходимость в восполнении запасов витаминов и минералов. Например, витамина B12, который содержится преимущественно в продуктах животного происхождения. Также может потребоваться поддержка железа и кальция.

Перед назначением лекарств, витаминов и биологически активных добавок (БАД) необходимо проконсультироваться со специалистом. Обратиться к врачу стоит и перед выходом из поста.