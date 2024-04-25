Названы три продукта, которые сделают блюдо еще полезнее для сердца и сосудов

Врачи перечислили доступные продукты, которые стоит включить в меню для защиты сердечно-сосудистой системы. Речь про всем знакомые лимон, лук и чеснок - такие добавки сделают блюдо еще более полезным для сердца и сосудов.

Как передает здоровое-питание.рф, в составе этих продуктов - витамины группы В, С, марганец, селен, медь, фосфор, цинк и так далее.

"Особенно это хорошо для людей с повышенным давлением и тех, кто испытывает проблемы с почками", - уточнили специалисты, добавив, что любое изменение диеты для пациентов с хроническими заболеваниями требует согласования с лечащим врачом.

Специалисты отметили, что у лука, чеснока и лимона есть еще одна важная особенность - они помогают снизить количество соли в рационе.

Однако есть нюанс. Как уже ранее сообщалось, лечение насморка с помощью сока лука или чеснока чревато опасными последствиями. Так можно повредить слизистую, и она перестанет выполнять свои защитные функции.

"А вот сделать вышеперечисленные продукты частью сбалансированного рациона, употребляя регулярно в небольшом количестве", - разумное решение, подчеркнули медики.

Онколог и хирург Иван Карасев назвал чеснок уникальным продуктом, объяснив это способностью продукта выводить из организма самые опасные токсины. В их числе есть и те, которые образуются в результате курения.

Также специалист отметил положительные эффекты от включения в рацион капусты. По его словам, "капуста любых видов уже зарекомендовала себя в качестве борца с распространением патологических клеток по организму".