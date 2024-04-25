Названы популярные завтраки, которые вредят здоровью

Не секрет, что завтрак — самый важный приём пищи. Врачи в один голос говорят, что пропускать его ни в коем случае нельзя. Но и завтракать чем попало тоже не вариант. Правильный завтрак — это сочетание белков, сложных углеводов и полезных жиров. Увы, этот баланс нарушен в самых популярных блюдах, которые мы привыкли есть по утрам.

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Что не стоит есть на завтрак

Три популярных блюда на завтрак, которые не принесут никакой пользы, а только навредят здоровью, перечислила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.

Бутерброды, особенно из белого хлеба. Любые — с колбасой, ветчиной, сыром или сливочным маслом. Они очень калорийны, а пользы от них почти никакой. То есть вы быстро насытитесь, но ненадолго — уже через час снова захочется есть. Не говоря уже про риск набора веса и проблемы с кишечником. «Быстрые» завтраки: хлопья, мюсли, гранола, подушечки. По сути, это обычные сладости. Не стоит верить надписям на упаковке, что это источник полезных веществ. На самом деле химические витамины и минералы добавляют в них в конце процесса приготовления. Яичница с беконом, сосисками. Ни бекон, ни сосиски не относятся к ЗОЖ-продуктам. Да и яйца, пожаренные в масле, — источник лишних калорий и жиров, сказала врач «Газете.ru». Такой завтрак повышает риск набора лишних кило и желчнокаменной болезни.

Как правильно завтракать

Пропуски завтрака приводят к перееданию на 300 ккал, рассказывала ранее нутрициолог Екатерина Ларионова. Идеальное время для завтрака — первые два часа после пробуждения.

По её словам, если есть эти продукты на завтрак, есть не захочется примерно 4 часа: - белки — яйца в любом исполнении, мясо птицы, рыба, морепродукты; - ненасыщенные жиры: слабосолёная красная рыба, авокадо, орехи; - медленные углеводы — например, цельнозерновой хлеб.

Из чего должны состоять остальные приёмы пищи — читайте здесь.