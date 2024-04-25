Пять способов побороть весенний упадок сил

Если в середине весны вы всё ещё ощущаете недомогание, слабость и сонливость, то стоит бросить все силы на помощь своему организму.

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Зачастую по весне мы ощущаем нехватку сил и энергии. Где взять ресурсы? Несколько лайфхаков помогут быстро взбодриться:

Лёгкая зарядка

Проснувшись, уделите хотя бы 5 минут физической активности. Это разбудит организм — приведёт мышцы в тонус, поспособствует выбросу гормонов счастья в кровь. Потянитесь всем телом. Лёжа на спине, поднимите корпус и постарайтесь коснуться ладонями стоп. Повторите упражнение несколько раз. Также можно сделать наклоны. Это упражнение способствует улучшению кровообращения. Постарайтесь наклоняться максимально низко.

Вода

Выпитый с утра стакан воды (если это входит в привычку) не только запускает пищеварительные процессы, но и способствует разжижению крови, благодаря чему снижается риски сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы не можете заставить себя пить обычную воду, попробуйте добавлять в неё сок лимона, листики мяты, мёд. Так вода станет вкуснее, но не потеряет полезных свойств. Важное уточнение: вода должна быть без газа.

Витамины

Причиной упадка сил, сонливости, плохого настроения весной является авитаминоз. Побороть его можно только употреблением витаминов, получаемых из растительной пищи. Это не означает, что вам придётся ежедневно съедать килограммы фруктов и овощей (хотя при отсутствии аллергических реакций это не возбраняется). Чтобы обеспечить себе минимальную норму витаминов на каждый день, достаточно ежедневно съедать несколько веточек любой зелени, которая вам нравится.

Разумное питание

Это не диеты, не ограничение себя в чём-либо, а лишь регулярные приёмы пищи вовремя. Не забывайте завтракать, обедать и ужинать. При необходимости добавляйте перекусы. Если вы хотите немного сбросить вес, тогда ешьте не из обычных, а из десертных тарелок — в них помещается меньше объём еды. Постарайтесь сделать ваши приёмы пищи максимально полезными, отказавшись от красителей и консервантов.

Свежий воздух

Нехватка кислорода тоже может быть причиной головной боли и усталости. Даже короткая получасовая прогулка в парке приводит организм в тонус, нормализуя давление и укрепляя иммунитет. Таким образом, вы будете чувствовать себя бодрее, да и для красоты кожи свежий воздух тоже полезен, поэтому шансы стать привлекательнее тоже увеличатся.