Диетологи рассказали, какое варенье опасно есть после 60 лет

Лакомиться абрикосовым и клубничным вареньем — небезопасно для здоровья. Нутрициолог, диетолог Евгений Арзамасцев считает, что любое варенье содержит много сахара, а клубничное и абрикосовое — особенно.

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Кроме сахара, в клубничном и малиновом варенье есть маленькие семечки, которые могут стать причиной обострения желудочно-кишечных болезней.

Как отметила диетолог Елена Соломатина, малиновое варенье нельзя есть людям старше 60 лет, есть риск возникновения диабета, аллергии и болезней кишечника.

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