По словам врача-диетолога Натали Денисовой, зелень можно отнести к продуктам, которые снижают артериальное давление. Так, в разговоре с «АиФ» специалист рассказала, что в зелени содержится калий, который высвобождает лишнюю жидкость, скопившуюся в организме. За счет этого происходит снижение давления.

Поэтому Денисова посоветовала людям, которые страдают гипертонией, есть больше петрушки, укропа, листового салата.

Помимо снижающего давления эффекта зелень помогает сбросить лишние килограммы, улучшает кровообращение, насыщает кровь кислородом и оказывает антиоксидантное действие.

Также диетолог напомнила, что справиться с гипертонией поможет снижение соли в рационе.

Правда, напомнила Денисова, с пряной зеленью стоит быть осторожнее при наличии нарушений в работе поджелудочной железы.

Ранее эксперт перечислила продукты, предупреждающие старение и укрепляющие жизненные силы организма, а также назвала несколько факторов, которые мешают сбросить лишний вес.