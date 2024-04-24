Врачи подсказали три эффективных способа быстро засыпать

Чтобы хорошо высыпаться, надо научиться готовить организм к ночному отдыху, убеждены психиатр Молли Этвуд и невролог Аннис Уилсон. Три эффективных способа быстро засыпать по ночам они подсказали изданию U.S. News.

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Эксперты назвали умение расслабляться первым необходимым условием для нормализации сна. Уилсон подчеркнула, что полностью избавиться от стресса и тревоги невозможно, но можно попытаться уменьшить степень эмоционального напряжения. Для этого она посоветовала за час до сна отложить все дела — не проверять социальные сети, не просматривать рабочую почти и не оплачивать счета. По ее мнению, по вечерам лучше заниматься хобби или общаться с близкими.

«Все, что помогает сосредоточиться, отвлечься и снять большую часть дневного напряжения, будет способствовать улучшению сна», — считает Уилсон.

Этвуд также рекомендовала не переедать перед сном, поскольку большая нагрузка на пищеварение ухудшает качество ночного отдыха. Однако ложиться в постель на голодный желудок тоже не лучшая идея, считает психиатр. Она полагает, что идеальным перекусом перед сном может быть, к примеру, бутерброд из цельнозернового хлеба и кусочка сыра или горсть орехов.

Наконец Этвуд рекомендовала не пить перед сном алкоголь и напитки с кофеином. Врач объяснила, что они нарушают циркадные ритмы, делают сон более поверхностным и увеличивают вероятность ночных пробуждений.

Ранее врач-невролог Судхир Кумар предупредил, что сотрудники с ночным графиком работы имеют более высокий риск заболеть деменцией. По его словам, это связано с тем, что у людей, вынужденных постоянно спать днем, хуже функционирует система тока жидкости в мозге.