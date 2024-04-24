Почти половина россиян пытались похудеть к лету путем интервального голодания
По итогам опроса, проведенного Школой здоровья Руслана Масгутова, более 70% респондентов отметили, что им не удалось удержать вес после похудения с помощью диет. Килограммы уходили, но возвращались через некоторое время. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.
Наиболее эффективными способами сбросить вес были: спорт, правильное питание (38,8% респондентов) и подсчет калорий (32,1%). При классических диетах вес возвращался, а следуя им, люди срывались (57,6% респондентов) или демотивировались из-за застоя веса (27,8%).
Самыми популярными диетами оказались: интервальное голодание (42,9%) и кето-диета (16,4%). Жесткие диеты теряют популярность, они оказались самыми невостребованными: детокс-диета (8,6%) и питьевая (8,3%).
Подавляющее большинство опрошенных (94%) получают информацию о похудении через социальные сети: блогеры, Telegram-каналы, сообщества во «ВКонтакте».
«Диета не является самодостаточным методом здорового похудения, потому что это совокупность трех факторов: питание, биомеханика (особенности физической работы внутренних органов) и психосоматика. Люди игнорируют важные аспекты здоровья и полную картину состояния организма в погоне за потерей веса, поэтому результат краткосрочный и может даже нанести вред организму», — отметил Руслан Масгутов, ученый-исследователь, кандидат медицинских наук, врач интегративной медицины.