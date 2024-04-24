Почти половина россиян пытались похудеть к лету путем интервального голодания

По итогам опроса, проведенного Школой здоровья Руслана Масгутова, более 70% респондентов отметили, что им не удалось удержать вес после похудения с помощью диет. Килограммы уходили, но возвращались через некоторое время. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

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Наиболее эффективными способами сбросить вес были: спорт, правильное питание (38,8% респондентов) и подсчет калорий (32,1%). При классических диетах вес возвращался, а следуя им, люди срывались (57,6% респондентов) или демотивировались из-за застоя веса (27,8%).

Самыми популярными диетами оказались: интервальное голодание (42,9%) и кето-диета (16,4%). Жесткие диеты теряют популярность, они оказались самыми невостребованными: детокс-диета (8,6%) и питьевая (8,3%).

Подавляющее большинство опрошенных (94%) получают информацию о похудении через социальные сети: блогеры, Telegram-каналы, сообщества во «ВКонтакте».