Врач перечислила самые полезные для здоровья ягоды

Для человека наиболее полезными ягодами являются свежие сезонные плоды, выращенные органическим путем. Об этом заявила врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.

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Список самых целебных ягод, по словам специалиста, возглавляют черника, голубика и клюква.Черника богата витаминами, особенно А, а также антоцианами, оказывающими антиоксидантное действие. Эти растительные гликозиды защищают клетки организма от негативного воздействия свободных радикалов, снижая тем самым риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ягоды голубики богаты флавоноидами, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие. Плоды помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, снижая риск развития язвенной болезни. Кроме того, по словам Терентьевой, голубика благодаря высокому содержанию антиоксидантов способствует улучшению когнитивных функций.