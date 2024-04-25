Врач перечислила самые полезные для здоровья ягоды

Самые полезные для здоровья ягоды перечислила врач
Для человека наиболее полезными ягодами являются свежие сезонные плоды, выращенные органическим путем. Об этом заявила врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы Екатерина Терентьева.
Список самых целебных ягод, по словам специалиста, возглавляют черника, голубика и клюква.Черника богата витаминами, особенно А, а также антоцианами, оказывающими антиоксидантное действие. Эти растительные гликозиды защищают клетки организма от негативного воздействия свободных радикалов, снижая тем самым риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Ягоды голубики богаты флавоноидами, которые оказывают противовоспалительное и антибактериальное действие. Плоды помогают поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта, снижая риск развития язвенной болезни. Кроме того, по словам Терентьевой, голубика благодаря высокому содержанию антиоксидантов способствует улучшению когнитивных функций.
«Клюква отличается высоким содержанием витамина С. Этот витамин укрепляет иммунную систему, способствует борьбе с инфекциями и ускоряет процессы регенерации тканей. Но стоит помнить о том, что клюква обладает мочегонными свойствами», – пояснила специалист «Известиям».