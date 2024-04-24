Эксперт назвала шесть продуктов, которые предотвращают выпадение волос
В норме человек теряет в день от 50 до 100 волос, но когда эта цифра выше, можно говорить о выпадении. Как отмечает инструктор по здоровому образу жизни Сара Гибсон, предотвратить проблему может правильно подобранный рацион.
Эксперт назвала шесть продуктов, которые помогают остановить выпадение волос:
- авокадо — за счёт содержания L-лизина;
- помидоры — богаты железом и витамином А, которые улучшают здоровье волос;
- морковь — из-за содержания бета-каротина;
- арахис — богат ниацином, или витамином B3 (дефицит этого нутриента приводит к выпадению волос);
- миндаль — содержит антиоксидант витамин Е, который способствует росту волос и предотвращает их выпадение;
- патока — в этом продукте много кальция, цинка, селена и железа, которые необходимы для здоровья волос.
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