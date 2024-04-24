Эксперт назвала шесть продуктов, которые предотвращают выпадение волос

В норме человек теряет в день от 50 до 100 волос, но когда эта цифра выше, можно говорить о выпадении. Как отмечает инструктор по здоровому образу жизни Сара Гибсон, предотвратить проблему может правильно подобранный рацион.

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Эксперт назвала шесть продуктов, которые помогают остановить выпадение волос: