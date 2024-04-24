Россиянам рассказали, как правильно жевать, чтобы не переедать
Для этого придётся сделать немало движений зубами. Когда будет достаточно — еда потеряет свой первоначальный вкус. Почему для здоровья важно именно такое пережёвывание еды и как к нему приучиться, в своём телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева.
Зачем жевать правильно
Жевание — первый и ключевой этап пищеварения. Именно с него начинается обработка еды — смешивая её со слюной, человек запускает процесс расщепления углеводов.
После этого еда в любом случае отправится в желудок, но имеет большое значение — в каком виде. Если вы хорошо поработали зубами, ей будет легче перевариться. Хорошо пережёванная еда заметно облегчает работу желудка и всего желудочно-кишечного тракта, добавила врач.
Плюс это позволит насладиться её вкусом и не переесть. Полезно и для психологического состояния, и для фигуры.
Почему люди жуют неправильно
Казалось бы, ответ прост — потому что лень долго заниматься этим. Но ситуация куда глубже. Среди причин:
- приём пищи перед телевизором;
- питание в спешке;
- неспокойное состояние;
- проблемы с зубами;
- ботокс.
Как научиться правильно жевать
Гастроэнтеролог рекомендует начать осознанно следить за процессом. Можно даже считать количество пережёвываний. По её словам, уже через неделю вы заметите, как изменилось самочувствие.
Почему в старости жевать труднее
По мнению стоматолога-ортопеда Александры Ланцевой, это происходит из-за нескольких факторов:
- потеря зубов;
- износ зубов — они стачиваются;
- изменение количества слюны — её становится меньше;
- атрофия челюстной кости — из-за неё сложнее поставить зубные протезы.