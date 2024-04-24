Как правильно жевать, чтобы не переедать

Для этого придётся сделать немало движений зубами. Когда будет достаточно — еда потеряет свой первоначальный вкус. Почему для здоровья важно именно такое пережёвывание еды и как к нему приучиться, в своём телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

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Зачем жевать правильно

Жевание — первый и ключевой этап пищеварения. Именно с него начинается обработка еды — смешивая её со слюной, человек запускает процесс расщепления углеводов.

После этого еда в любом случае отправится в желудок, но имеет большое значение — в каком виде. Если вы хорошо поработали зубами, ей будет легче перевариться. Хорошо пережёванная еда заметно облегчает работу желудка и всего желудочно-кишечного тракта, добавила врач.

Плюс это позволит насладиться её вкусом и не переесть. Полезно и для психологического состояния, и для фигуры.

Почему люди жуют неправильно

Казалось бы, ответ прост — потому что лень долго заниматься этим. Но ситуация куда глубже. Среди причин:

приём пищи перед телевизором;

питание в спешке;

неспокойное состояние;

проблемы с зубами;

ботокс.

Как научиться правильно жевать

Гастроэнтеролог рекомендует начать осознанно следить за процессом. Можно даже считать количество пережёвываний. По её словам, уже через неделю вы заметите, как изменилось самочувствие.

Почему в старости жевать труднее

По мнению стоматолога-ортопеда Александры Ланцевой, это происходит из-за нескольких факторов: