Как сохранить здоровье на майских праздниках

Чтобы сохранить здоровье на майских праздниках, не следует есть много мяса, рассказала в беседе с «Радио 1» врач-диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, на выходных нужно не только отдохнуть, но и постараться не нанести вред своему организму.

© Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Организм не скажет спасибо, получив полкило любого мясного деликатеса, а ответит несварением, — объяснила диетолог.

Эксперт отметила, что средней порцией шашлыка для человека считается не больше 150 г. Также важно правильно выбрать мясо и хранить его в холодильнике, иначе можно отравиться несвежим продуктом.

Кроме того, подгоревший шашлык лучше не есть, порекомендовала Павлюк. В подгоревшей корочке содержится много вредных канцерогенов, а они могут стать угрозой для здоровья человека.

Ранее эндокринолог Елена Островская рассказала, что для желудочно-кишечного тракта полезнее всего шашлык из куриных бедер. Также самым низкокалорийным мясом для шашлыка с наименьшим содержанием жира врач назвала грудку индейки.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что майские праздники следует провести в трезвости и с семьей. Он напомнил, что 5 мая православные христиане отмечают Пасху. Ей предшествует Страстная седмица — неделя особо строгого поста. Поэтому «пиво и шашлыки» следует отменить и встретить праздник «с чистым лицом».