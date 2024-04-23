Чтобы снизить риск развития диабета второго типа, нужно соблюдать полезные привычки: больше двигаться, отказаться от перекусов и пересмотреть свою меню, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-эндокринолог Роман Терушкин. По его словам, важно следить за своей активностью.

Следите за своей физической активностью, ходите, танцуйте, бегайте, гуляйте. Кстати, если идея 10 000 шагов вас не вдохновляет, замените их на 100 приседаний с подъемом на носки — эта альтернатива не менее эффективна, — объяснил врач.

Медик отметил, что перекусы, например перед сном, могут привести к инсулинорезистентности. Чтобы этого избежать, нужно оставить в своем питании только завтрак, обед и ужин, без дополнительных приемов пищи.

Для насыщения от еды следует пересмотреть свое меню, порекомендовал эндокринолог. Для этого нужно проверить, достаточно ли белка в рационе, поскольку многие не добирают ежедневную норму в 1,5 г на 1 кг веса. Кроме того, в рационе должны быть полиненасыщенные жиры и медленные углеводы.

Ранее врач-эндокринолог Валерия Тюльганова заявила, что при сахарном диабете можно употреблять кисло-сладкие фрукты, в том числе яблоки и грейпфрут. По ее словам, диабетики также могут есть овощи, но следует ограничивать картофель.