Елена Островская назвала максимально безопасное количество шашлыка

Без вреда для здоровья можно съесть максимум 200 граммов шашлыка за раз, заявила эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Елена Островская. Как не переесть жареного мяса на майских праздниках, врач рассказала «Ленте.ру».

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Островская призвала россиян не злоупотреблять шашлыками на длинных выходных, так как за один прием пищи человек в силах усвоить не более 30-35 граммов белка, что эквивалентно 150-200 граммам готового мяса. Излишки же будут долго перевариваться в кишечнике, из-за чего произойдет белковая интоксикация, предупредила врач.

"Люди, страдающие от хронических запоров и других проблем с кишечником, например дисбактериоза, в принципе склонны к образованию токсичных продуктов метаболизма. В большом количестве они могут вызвать головную боль, сонливость, слабость", - Елена Островская эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине.

Эндокринолог также назвала способ определить индивидуальную безопасную дозу шашлыка. Она посоветовала ориентироваться на собственную ладонь: порция должна помещаться в нее.

Также, как отметила врач, снизить риск белковой интоксикации можно, если есть жаренное на углях мясо вместе с источником клетчатки — зеленью, огурцами, помидорами, болгарским перцем, квашеной капустой. Все эти продукты, по ее словам, облегчают усвоение белка организмом.

Кроме того, Островская рекомендовала не сочетать шашлык с алкоголем. Лучше всего запивать его простой водой — этот напиток не помешает усвоению белка, объяснила врач.

«Также можно вместе с жареным мясом употреблять сухое вино в разумных количествах. А вот сладкие и газированные напитки употреблять с шашлыком категорически нежелательно», — добавила эндокринолог.

Ранее терапевт перечислила симптомы заражения живущими в шашлыке паразитами. По ее словам, при недостаточной кулинарной обработке мяса в организм человека может попасть ленточный червь (бычий цепень). В число симптомов заражения им врач включила появление червей в кале, а также ощущение шевеления в области заднего прохода.