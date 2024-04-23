Врач назвала три работающие аптечные добавки для роста мышц

Биологически активные добавки к пище являются источником пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ, аминокислот для ликвидации их дефицита в организме и оптимизации рациона. Для набора мышечной массы подходят три пищевые добавки — протеиновые порошки, BCAA (branchedchain amino acids, комплекс из трех незаменимых аминокислот с разветвленной боковой цепью) и липоевая кислота. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

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«Протеин представляет собой чистый источник белка, содержащий важные аминокислоты, которые выступают основным строительным материалом для мышц. Они обеспечивают организм необходимыми компонентами для синтеза белка, способствуя росту мышечной ткани и ускоряя процесс восстановления после физических нагрузок, что в целом способствует увеличению мышечной массы», — отметила специалист.

BCAA содержит три важнейшие аминокислоты — лейцин, изолейцин и валин, которые организм не способен синтезировать самостоятельно.

«Они должны регулярно поступать с пищей. Эти аминокислоты играют ключевую роль во время тренировок, поскольку они окисляются в процессе физической активности и обеспечивают энергией работающие мышцы, что способствует улучшению результатов тренировок», — рассказала Филева.

Липоевая или альфа-липоевая кислота вырабатывается естественным образом в организме, а также входит в состав многочисленных пищевых добавок. По словам специалиста, она помогает уменьшить разрушение мышц и ускорить процесс их восстановления после тренировок, что, в свою очередь, может привести к увеличению мышечной массы.

«Важно помнить, что спортивное питание — это только дополнительный компонент в здоровом рационе. Мясо, рыба, субпродукты, овощи, фрукты, растительные масла, злаковые и бобовые — вот основные источники белков, жиров, углеводов, витаминов, микро- и макроэлементов. Без здорового образа жизни никакие добавки не помогут получить подтянутое тело», — заключила врач.

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