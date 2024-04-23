Перечислены главные плюсы лайма для организма человека

Лаймы — маленькие зелёные цитрусовые плоды. Они известны терпким, острым вкусом и лёгким ароматом. Также они могут дать множество преимуществ для здоровья.

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Если вы станете регулярно есть лаймы, то вас ждёт следующее.

Предотвращение образования камней в почках. В цитрусовых, включая лайм, содержится умеренное количество цитрата. Это вещество естественным образом подавляет образование камней в почках. Сок лайма также помогает выводить из организма кальций через мочу.

Защита от H. Pylori. Helicobacter pylori (H. pylori) — это бактериальная инфекция, которая способна развиваться в кислой среде желудка. Цитрусовых есть множество биологически активных соединений, обладающих противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Поддержание иммунитета. В лайме содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, поддерживающих работу иммунной системы. К ним относятся фолиевая кислота, витамин С.

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Поддержание здоровья сердца. Лаймы — хороший источник витамина С, который поддерживает здоровье сердца, улучшая выработку оксида азота. Последнее вещество важно для расширения сосудов и регуляции кровяного давления. Также в соках лайма и других цитрусовых есть флавоноиды, которые тоже защищают от болезней сердца.

Улучшение усвоения железа. Ключ к улучшению усвоения железа — витамин С. Лаймы богаты этим витамином.

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