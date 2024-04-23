Ученые рассказали, насколько «вечные химикаты» в овощах и фруктах опасны для здоровья

ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества), также известные как вечные химикаты, содержатся во многих фруктах и овощах. Какой же риск для здоровья несёт употребление продуктов с этими веществами?

ПФАС — это группа веществ, причём в неё входит более 10 тысяч элементов с очень прочными связями углерод-фтор. В качестве примеров можно назвать перфтороктановый сульфонат (ПФОС), перфтороктановую кислоту (ПФОК) и перфторгексансульфонат (ПФГксС). Эти химикаты используются для защиты продуктов от воды, масла, тепла. Также они менее биоразлагаемы, поэтому могут сохраняться в окружающей среде и внутри организма людей в течение длительного времени.

Данные экспериментов на животных показывают, что между более высоким воздействием некоторых ПФАС и определёнными последствиями для здоровья есть связь. Среди таких последствий — повышение уровня холестерина, дисфункция щитовидной железы и печени, неблагоприятные исходы беременности, повышенный риск возникновения некоторых видов рака.

Доза, частота, путь и продолжительность воздействия, а также здоровье, генетика и другие особенности образа жизни определяют то, насколько сильно ПФАС будут влиять на определённого человека.

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Вред ПФАС возникает обычно при воздействии очень высоких доз этих веществ. Причём это характерно не для всех подобных веществ. Некоторые из них, хотя и не легко расщепляются, считаются химически инертными.

В отчёте учёных говорится, что ПФАС присутствовали более чем в половине всех образцов пищевых продуктов, протестированных в Великобритании. Правда, содержание большинства таких веществ (98,8%) — гораздо ниже максимального уровня остатков (MRL), разрешённого в пищевых продуктах по закону.

Есть определённые доказательства и того, что диеты с высоким содержанием клетчатки и фолиевой кислоты (они присутствуют в овощах, фруктах, зерновых) снижают абсорбцию и накопление ПФАС в нашем организме.

Снизить воздействие ПФАС поможет разнообразное питание, тщательное мытьё или очистка свежих продуктов.

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