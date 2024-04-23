Ученые рассказали, насколько «вечные химикаты» в овощах и фруктах опасны для здоровья

Учёные рассказали, насколько «вечные химикаты» в овощах и фруктах опасны для здоровья
ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества), также известные как вечные химикаты, содержатся во многих фруктах и овощах. Какой же риск для здоровья несёт употребление продуктов с этими веществами?
ПФАС — это группа веществ, причём в неё входит более 10 тысяч элементов с очень прочными связями углерод-фтор. В качестве примеров можно назвать перфтороктановый сульфонат (ПФОС), перфтороктановую кислоту (ПФОК) и перфторгексансульфонат (ПФГксС). Эти химикаты используются для защиты продуктов от воды, масла, тепла. Также они менее биоразлагаемы, поэтому могут сохраняться в окружающей среде и внутри организма людей в течение длительного времени.
Данные экспериментов на животных показывают, что между более высоким воздействием некоторых ПФАС и определёнными последствиями для здоровья есть связь. Среди таких последствий — повышение уровня холестерина, дисфункция щитовидной железы и печени, неблагоприятные исходы беременности, повышенный риск возникновения некоторых видов рака.
Доза, частота, путь и продолжительность воздействия, а также здоровье, генетика и другие особенности образа жизни определяют то, насколько сильно ПФАС будут влиять на определённого человека.
Вред ПФАС возникает обычно при воздействии очень высоких доз этих веществ. Причём это характерно не для всех подобных веществ. Некоторые из них, хотя и не легко расщепляются, считаются химически инертными.
В отчёте учёных говорится, что ПФАС присутствовали более чем в половине всех образцов пищевых продуктов, протестированных в Великобритании. Правда, содержание большинства таких веществ (98,8%) — гораздо ниже максимального уровня остатков (MRL), разрешённого в пищевых продуктах по закону.
Есть определённые доказательства и того, что диеты с высоким содержанием клетчатки и фолиевой кислоты (они присутствуют в овощах, фруктах, зерновых) снижают абсорбцию и накопление ПФАС в нашем организме.
Снизить воздействие ПФАС поможет разнообразное питание, тщательное мытьё или очистка свежих продуктов.
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