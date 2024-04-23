Женщина «питалась» одним соком 40 дней и рассказала, как себя чувствует

Жительница Австралии Энн Осборн целых 40 дней продержалась на апельсиновом соке — во всяком случае женщина уверяет в этом своих подписчиков в соцсетях. Наверняка давние фанаты блогерши даже не удивились такой диете. Дело в том, что Энн — убежденная фрукторианка, как она сама себя называет, то есть питается исключительно фруктами. В это сложно поверить, но чувствует себя австралийка вполне себе хорошо.

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«Это был замечательный опыт. Я почувствовала эмоциональную, физическую и духовную пользу», — рассказала инфлюенсер.

Диетологи, однако, к такой «рекламе» фрукторианства относятся скептически — если женщина действительно пила один лишь апельсиновый сок больше месяца, это равносильно жесткому голоданию, так как в фруктах нет многих необходимых организму питательных веществ. И хотя апельсины могут быть частью здорового рациона и приносить пользу, сок из них не является полноценным блюдом и содержит слишком мало калорий, чтобы их хватило на весь день, а это может представлять целый ряд серьезных опасностей для здоровья.

Критики фрукторианства также отмечают, что такая диета невозможна в долгосрочной перспективе — это попросту опасно. А потому после эпизода безумной фруктовой диеты вынужденно наступит период нормального питания.