Лучший перекус: вот что произойдет, если есть финики каждый день

Лучший перекус: вот что произойдёт, если есть финики каждый день
Финики являются здоровой альтернативой сладостям, содержащим промышленный сахар. Эксперты рассказали, что происходит в организме при ежедневном употреблении этих плодов.
Польза для пищеварения. Финики богаты клетчаткой, которая стимулирует обмен веществ. Их можно употреблять в качестве перекуса между приёмами пищи, но более эффективно есть их по утрам, например, добавлять в мюсли или кашу.
Хороший поставщик энергии. Финики обеспечивают постоянный уровень сахара в крови и, таким образом, предотвращают тягу к еде.
Улучшение кожи. Плоды содержат витамин А, который благотворно влияет на здоровье кожи, а также каротиноиды, замедляющие старение.
Укрепление иммунитета. Это связано с богатым питательным составом фиников.
Однако следует помнить, что финики содержат большое количество сахара и калорий. Поэтому лучше ими не злоупотреблять.