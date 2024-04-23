Лучший перекус: вот что произойдет, если есть финики каждый день

Финики являются здоровой альтернативой сладостям, содержащим промышленный сахар. Эксперты рассказали, что происходит в организме при ежедневном употреблении этих плодов.

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Польза для пищеварения. Финики богаты клетчаткой, которая стимулирует обмен веществ. Их можно употреблять в качестве перекуса между приёмами пищи, но более эффективно есть их по утрам, например, добавлять в мюсли или кашу.

Хороший поставщик энергии. Финики обеспечивают постоянный уровень сахара в крови и, таким образом, предотвращают тягу к еде.

Улучшение кожи. Плоды содержат витамин А, который благотворно влияет на здоровье кожи, а также каротиноиды, замедляющие старение.

Укрепление иммунитета. Это связано с богатым питательным составом фиников.

Однако следует помнить, что финики содержат большое количество сахара и калорий. Поэтому лучше ими не злоупотреблять.