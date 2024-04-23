Как правильно выбрать кроссовки для бега

Кроссовки для бега стоит покупать только после консультации с ортопедом, рассказал NEWS.ru фитнес-эксперт Эдуард Каневский. Он отметил, что модель обуви, а также выбор покрытия (тренажер, асфальт, песок, стадион) зависят от состояния суставов и наличия заболеваний позвоночника.

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Кроссовки для бега нужно выбирать с ортопедом. Если мы говорим о человеке без проблем с суставами и спиной, то здесь все зависит от цели занятия бегом и покрытия. Есть кроссовки для грунта, кроссовки-внедорожники, в том числе с возможностью бегать зимой и по скользкой поверхности, и так называемые марафонки, а также кроссовки для бега по специальному покрытию на стадионах. От правильного выбора кроссовок напрямую зависит и результат тренировок, — добавил Каневский.

Ранее терапевт-нутрициолог кандидат медицинских наук Юлия Этлис рассказала, что убрать выпирающий живот можно нормализовав режим сна, скорректировав рацион питания и исправив осанку. По словам медика, сначала необходимо выявить причину возникновения проблемы.

Кроме того, выпирающий живот может появиться из-за воспаления кишечника, поэтому нужно придерживаться правильного рациона питания и есть блюда, которые меньше всего подвергаются обработке, добавила Этлис.