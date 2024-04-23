Гастроэнтеролог рассказал, с чем есть рыбные консервы

По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, рыбные консервы не стоит рассматривать как блюдо, которое можно есть регулярно. Дело в том, что при производстве консервов применяется много соли и специй. Это приводит к повышенному содержанию в продукте натрия.

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Поэтому рыбные консервы лучше сочетать с продуктами, богатыми калием.

«В противном случае могут нарушиться водно-солевой баланс и нервно-мышечная регуляция организма», — говорит гастроэнтеролог в разговоре с «Доктором Питером».

Также рыбные консервы не сочетаются с продуктами, содержащими крахмал, например, картофелем, кукурузой, свеклой и рисом.

Однако, отмечает Белоусов, несмотря на то, что в рыбных консервах больше вреда, чем пользы, полностью исключать их из рациона не стоит. Например, их можно использовать для приготовления салатов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что свежевыжатые и восстановленные соки, в которых отсутствуют волокна клетчатки, имеют повышенное содержание сахара. Это ведет к набору веса.